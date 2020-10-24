السفراء العرب لدى بريطانيا يؤكدون دعمهم للعراق ورفض التدخل في شؤونه الداخلية

2020/10/24 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السفراء العرب لدى المملكة المتحدة، دعمهم للعراق ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

وذكر بيان عن مكتب وزير الخارجية فؤاد حسين أن الاخير “التقى زيارته الى المملكة المتحدة بتاريخ 2020/10/21 عدداً من السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة،وأستعرض الوزير التطوّرات السياسيَّة والاقتصادية والأمنيَّة، وتداعيات انتشار وباء كورونا بالاضافة الى جهود الحكومة العراقية في مواجهة هذه التحديات”.

وبين أن “الوزير اشاد بعمق العلاقات التي تربط العراق باشقاءه العرب مؤكّداً أهمية تظافر الجهود للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة”.

وتابع البيان “حسين قدّم شرحاً لتداعيات التوتر في العلاقات بين ايران والولايات المتحدة ، وعرض لأهم المواقف العراقية تجاه مايطال السيادة الوطنية”.

من جانبهم أكّدَ السفراء العرب “دعم دولهم لسياسة الحكومة العراقية في الحفاظ على سيادة العراق ورفض التدخلات في شؤونه الداخلية”.

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