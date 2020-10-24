رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب والفساد

2020/10/24 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، فيما شدد على ضرورة التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب والفساد.وقال الرئيس صالح في رسالةٍ بعثها إلى الأمين العام، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العالم الذي يواجه اليوم خطر كوفيد 19 بكل تداعياته …

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