2020/10/24 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن وجود تفاهمات واتصالات مع قادة التظاهرات والناشطين، مشددا على عدم السماح لبعض الذين يحاولون تحريف سير التظاهرات السلمية وإيذاء المواطنين.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الانباء العراقية، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف عن تفاهمات واتصالات مع قادة التظاهرات والناشطين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف عن تفاهمات واتصالات مع قادة التظاهرات والناشطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).