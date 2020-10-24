2020/10/24 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، رسالة إلى جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة.وجاء في رسالة قائد العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منها، “إخواني وابنائي المقاتلين أينما كنتم في الواجب، أن للمواطن حرية التظاهر وتعد اجلى صور التعبير عن الرأي وممارسة حرية الفكر والضمير على أرض الواقع وهوة حق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة يوجه رسالة إلى جميع الأجهزة الأمنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة يوجه رسالة إلى جميع الأجهزة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).