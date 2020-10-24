ترامب: متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل قريبا

2020/10/24 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 5

دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام

مع إسرائيل، مرجحا أن تكون السعودية

بينها قريبا.

وغداة إعلانه تطبيع السودان علاقاته مع

إسرائيل أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي عب

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