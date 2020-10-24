روسيا تسجل قرابة 300 وفاة و16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/10/24 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قفزة قياسية في اليوم السابق،

تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس

كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24

الماضية إلى نحو 16.5 ألف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

انتشار الفيروس التاجي في روسيا ا

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