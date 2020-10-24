2020/10/24 | 14:28 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أكتوبر 2020 | 02:05 مساءً | عدد القراءات : 20

الصومال..



البرلمان يصادق بأغلبية ساحقة على حكومة روبلي

صادق البرلمان الصومالي بأغلبية ساحقة، السبت، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد حسين روبلي، وبرنامج عملها.

وقال رئيس البرلمان الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، في كلمة عقب جلسة التصويت، إن "188 نائبا حضروا الجلسة ووافقوا جميعا على منح الثقة للحكومة".

فيما اعتبر رئيس الوزراء الجديد، في كلمته أمام البرلمان، أن برنامج العمل الحكومي يرتكز على تنظيم الانتخابات والأمن والاقتصاد ومكافحة الفساد والإرهاب وتقليص الانتهاكات الحقوقية ضد المرأة والأطفال.

وأدى أعضاء مجلس الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أمام رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد.





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