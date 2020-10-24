العراق… يجري مشاورات مع “توتال” لاستثمار الغاز في محافظتي

2020/10/24 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/… أعلن وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، اليوم السبت، عن مشاورات مع شركة “توتال” الفرنسية لاستثمار الغاز في محافظتي بغداد والبصرة.وقال في بيان صحفي: “من الضروري التعجيل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوفير فرص التدريب المتقدمة للعاملين في القطاع النفطي”.وأضاف الوزير […]

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