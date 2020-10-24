2020/10/24 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن مصدر في الشرطة، اليوم السبت، نجاة قاضٍ من محاولة إغتيال في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.وقال المصدر في تصريح صحفي : بأن :منزل القاضي احمد فيصل تعرض الى استهداف بعبوة ناسفة في حي المعلمين الجديد مركز مدينة العمارة”.واوضح المصدر، ان “الحادث لم يسفر عن خسائر بالأروح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة قاضي من محاولة إغتيال في ميسان المركز الخبري الوطني.

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