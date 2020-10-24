لبنان تنفي تعرض السفارة الفرنسية لقنبلة

2020/10/24 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان اليوم السبت أن تكون السفارة الفرنسية في بيروت قد تعرضت لإلقاء قنبلة من قبل مجهولين مساء الجمعة.

وقال جهاز قوى الأمن على تويتر، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن إلقاء قنبلة على السفارة الفرنسية في بيروت وان “قوى الأمن تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً”.

وكانت بعض المناطق شهدت في الساعات الأخيرة اعتصامات احتجاجاً على إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد مطلقين هتافات ضد فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال يوم الأربعاء الماضي ان فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” عقب حادثة قتل مدرس فرنسي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد.

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