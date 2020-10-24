من هو المثقف الحق؟ - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/24 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: من هو برأيك المثقف الحقيقي؟مصعب قاسم عزاوي: المثقف الحقيقي هو شخص مدرك لعمق ومحورية مسؤوليته التي يحملها كفرد أتاحت له ظروفه الشخصية والموضوعية أن يكون عارفاً في حقل ما بشكل متعمق أكثر من أقرانه، والتي تتمثل بواجبه الضروري السرمدي في تبسيط وتقديم المعرفة الحقة لأولئك الآخرين الذين لم تتح لهم ظروفهم الشخصية أو ال ......





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