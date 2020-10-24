2020/10/24 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم السبت، ان حصيلة الاصابات بفيروس كورونا بلغت 562 الفا و705 شخص، مشيرا الى تسجيل 335 وفاة و5814 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية سيما سادات لاري، انه “سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5 الاف و814 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل 335 وفاة و5814 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل 335 وفاة و5814 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).