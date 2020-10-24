مفوضية حقوق الإنسان تدعو القضاء لمتابعة الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون

2020/10/24 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضية حقوق الإنسان، القضاء إلى تولي مسؤولياته الكاملة في إجراء التحقيقات الخاصة بالانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، مؤكدة أن ما حصل في تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن تظاهرات تشرين شهدت خروقات كبيرة لحقوق الإنسان والقوانين والدستور، وأن اللجان المشكلة للتحقيق في هذه الانتهاكات الصارخة لم تقدم النتائج النهائية حتى الآن، مشيرا إلى أن ما يتم التوصل إليه من قبل هذه اللجان يجب عرضه على القضاء مباشرة، وعلى الأخير أن يتولى المسؤولية الكاملة في متابعة الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون.

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