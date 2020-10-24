بالصور .. قائد عمليات الانبار يعلن رفع “سيطرة الكيلو 35”

2020/10/24 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات محافظة الانبار ناصر الغنام، رفع السيطرة المعروفة بالكيلو خمسة وثلاثين وتحويلــَها إلى نقطةِ مرابطة.

الإعلان جاء في بيان نشره الغنام، وأكد فيه انه أصدر أوامره برفع تلك السيطرة وتحويلها إلى نقطة مرابطة حصينة على جانب الطريق، لتسهيل حركة المواطنين والارتال التجارية القادمة من الاردن وسوريا والمتوجهة إلى العاصمة بغداد، مضيفا ان قيادة العمليات ستعمل على إزالة كل القيود التي تعيق حركة المواطنين وزيادة جهودها الرامية الى مطارد فلول داعش الإرهابي بعمق الصحراء في المحافظة.

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