2020/10/24 | 15:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة صادرة قبل أشهر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرّر مجلس الأمن الوطني، عدم التصويت على إدراج حركة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية، بعد طلب من جمهورية مصر العربية بذلك.

وبحسب وثيقة مسربة عن مستشار الأمن الوطني، وصادرة في 26 آب/أغسطس 2020، وظهرت في 24 تشرين الأول/أكتوبر، أنه "استنادًا إلى توجيه مجلس الأمن الوطني، وبناءً على ما طرحه مستشار الأمن الوطني بصدد موضوع موقف العراق من إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وبناءً على طلب جمهورية مصر العربية من إدراج الإخوان المسلمين ضمن لائحة الإرهاب، في جامعة الدول العربية، قرر مجلس الأمن، عدم التصويت على إدراج حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية".

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا يعني انهيار جماعة الإخوان؟

شباب الإخوان في مرمى أزمة جماعتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرفض طلب مصر بشأن إدراج "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرفض طلب مصر بشأن إدراج "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).