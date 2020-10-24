ميركل: اشهر عسيرة تنتظر المانيا.. كورونا ينتشر بسرعة

2020/10/24 | 15:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة الفيديو التقليدية اليوم، إن وباء فيروس كورونا المستجد، ينتشر حاليا في ألمانيا بوتيرة أسرع مما كان عليه في بداية العام.

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