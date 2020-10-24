مجلس النواب يؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية ويشرع بفقرة الاقتراض

2020/10/24 | 15:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية، فيما شرع بفقرة قانون الاقتراض.وقال مصدر نيابي لـ”النور نيوز، ان “مجلس انواب أجل فقرة التصويت على الدوائر الانتخابية لحين اكمال اللجنة القانونية انتهاء اجتماعها مع رؤساء الكتل”.وأضاف، ان “المجلس شرع بالفقرة الثانية من جدول اعماله الخاصة بقانون الاقتراض”.

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