عاجل.. بدء جلسة البرلمان برئاسة الحلبوسي وحضور 170 نائباً

2020/10/24 | 15:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته الـ12 من الفصل الشريعي الاول لسنة التشريعية الثالثة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 170 نائباً.ويتضمن جدول أعمال الجلسة، اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006، …

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