تعليمات قرض الـ 20 مليون دينار للعاطلين

2020/10/24 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد يوم السبت، الشروط الخاصة بقرض العاطلين عن العمل والبالغ 20 مليون دينار.

وذكر المصرف خلال بيان بيان، تابعه PUKmedia: ان "المبلغ يمنح لغرض فتح مشروع صغير ولكلا الجنسين"، موضحا، ان التعليمات تضمنت كفالة موظف، وهوية غرفة تجارة بغداد، وعقد إيجار مكان المشروع.

واضاف البيان: انه بامكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات.

PUKmedia متابعة‌

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