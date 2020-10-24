البرلمان يبدأ جلسته برئاسة الحلبوسي.. قانونا الانتخابات والاقتراض يتصدران جدول الأعمال

2020/10/24 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بدأ مجلس النواب عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، السبت واضعا قانوني الاقتراض، والانتخابات، الذي صوت على معظم فقراته، على رأس جدول اعماله.

وذكرت تقارير اعلامية، اليوم (24 تشرين الاول 2020)، ان "الجلسة عقدت بعد تأجيلها عن موعدها المقرر لأكثر من ساعة، بسبب الخلافات الدائرة حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات".

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 15 فقرة، في مقدمتها إتمام القراءة الأولى لقانون "تمويل العجز في موازنة 2020" والذي قدمه وزير المالية، لطلب الاقتراض الداخلي، حيث يطالب بالحصول على 40 تريليون دينار (قرابة 30 مليار دولار) تمكن الوزارة من دفع الرواتب للأشهر المتبقية من العام الجاري، وتغذية الانفاق.

ا.ح

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