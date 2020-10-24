اجتماع للجنة الخاصة بأمن العراق يؤكد على الالتزام بتوجيهات الكاظمي

2020/10/24 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت اللجنة الخاصة بأمن العراق، السبت، 24 تشرين الأول، 2020، التزامها بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاعرجي ترأس اجتماعاً للجنة الخاصة بأمن العراق، واستعرض أعضاء اللجنة، ما توصلت اليه من معلومات ونتائج مهمة، فيما يخص عملها، على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي".

واضاف البيان أن "الأعرجي ناقش مع أعضاء اللجنة، السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية"، مبينا أن "الأعضاء أكدوا على تأدية المهمة الموكلة اليهم بكل مهنية وحياد، بما يعزز أمن العراق، وستقدّم اللجنة تقريرها ضمن المدة المحددة لها ".

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