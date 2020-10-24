2020/10/24 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي

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