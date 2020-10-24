رئاسة البرلمان : إجتماع مستمر بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل لوضع اللمسات الأخيرة لإكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت رئاسة مجلس النواب ، استمرار إجتماع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية لوضع اللمسات الأخيرة حول إكمال الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب المقبل./انتهى5

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