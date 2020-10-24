العراق.. اجراءات لحماية المتظاهرين عشية ذكرى الاحتجاجات

2020/10/24 | 15:18 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1442 هـ - 24 أكتوبر 2020 KSA 14:46 - GMT 11:46 تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1442 هـ - 24 أكتوبر 2020 KSA 14:42 - GMT 11:42

المصدر: دبي - قناة العربية

يستعد ناشطون عراقيون للخروج في تظاهرات، غدا الأحد، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي دعت إلى محاربة الفساد والإطاحة بالطبقة السياسية.وفي تحرك قبيل التظاهرت، شكل ناشطون كيانا سياسيا باسم "جبهة تشرين" يشمل 21 تنسيقية تمثل المتظاهرين.بيان باسم الحراك في العراق أوضح أن تشكيل "جبهة تشرين" جاء لتنسيق عمل تنسيقيات التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

من احتجاجات العراق "أرشيفية"

وعززت السلطات العراقية الأمن، ووضعت حواجز خرسانية جديدة حول ساحة التحرير التي من المتوقع أن تتركز التظاهرات فيها، والتي يفصلها جسر فقط عن المنطقة الخضراء المحصنة.يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الداخلية أجرت اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين تؤكد أن التظاهرات ستكون حضارية.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية عثمان الغانمي تأكيده بأنه سيحمي المتظاهرين وسيوفر الأجواء المناسبة لهم، مشدداً على وضع خطط أمنية لحماية المنشآت والممتلكات العامة.هذا وكشف قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن تأمين المنطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري أنه تم تجريد قواته من السلاح، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لتظاهرات أكتوبر.وأكد الزهيري بأنهم موجودون أساساً لحماية كرامة وأرواح المواطنين ولأجله، مطالباً المتظاهرين السلميين أيضاً بضبط النفس أثناء تظاهرهم، كي يكون الجيش والشرطة والشعب يداً واحدة لأجل حفظ أمن البلد وتحقيق تلك المطالب.ومن جهته، أكد قائد عمليات سومر في الجنوب اللواء الركن عماد مجهول أنه تم إعداد خطة لتطبيق القانون وحماية المتظاهرين من المندسين.

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