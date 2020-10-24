مجلس النواب يؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 15:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد كشف مصدر نيابية اليوم السبت ، عن تأجيل فقرة الدوائر الانتخابية بسبب انسحاب عدد من الكتل السياسية من جلسة البرلمان “.

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