2020/10/24 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي : استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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