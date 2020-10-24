افغانستان .. مقتل تسعة مدنيين في انفجار قنبلة على حافلة لنقل المدنيين العزل

2020/10/24 | 15:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب، شرق العاصمة الأفغانية، اليوم السبت، وفق ما قال مسؤولون؛ ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، في أحدث هجوم ألقي باللوم فيه على حركة طالبان.

وقد تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة، رغم عقد حركة طالبان والحكومة الأفغانية محادثات سلام في قطر؛ لإنهاء...

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