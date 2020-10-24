الحلبوسي يعلن استمرار الجلسة لحين التصويت على الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 15:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت ، عن استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب.

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