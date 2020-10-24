2020/10/24 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لقانون تمويل العجز المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).