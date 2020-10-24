نائب: الصراع السني السني حول “الزعامة” وراء الدعوة لإقالة الحلبوسي

2020/10/24 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، اليوم السبت، ان الدعوة لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أحد مخرجات الصراع السني السني حول “الزعامة”، لافتا الى ان اقالة الحلبوسي صعبة جداً، وسيكمل دورته الانتخابية الحالية كرئيس للبرلمان.وقال البلداوي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “الدعوات بشأن اقالة رئيس البرلمان …

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