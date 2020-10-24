2020/10/24 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..اللجنة المالية النيابية تدعو الحكومة إلى ارسال موازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اللجنة المالية النيابية تدعو الحكومة إلى ارسال موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اللجنة المالية النيابية تدعو الحكومة إلى ارسال موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).