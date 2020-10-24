2020/10/24 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسماء.. طلبات نيابية لتحويل تلعفر من قضاء الى محافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاسماء.. طلبات نيابية لتحويل تلعفر من قضاء الى محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).