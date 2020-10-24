بعد سرقته احد الزائرين .. اعتقال متهم يتاجر بالمخدرات وسط كربلاء

2020/10/24 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، ان قوة امنية

القت القبض على متهم

يتاجر بالمخدرات وقام بسرقة مبلغ من

احد الزائرين في منطقة باب طويريج وسط

كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من مكافحة اجرام

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