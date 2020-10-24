الحلبوسي: استمرار الجلسة لحين التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات

2020/10/24 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يعلن عن استمرار

الجلسة لحين اتمام التصويت على اكمال

الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات

مجلس النواب.

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