2020/10/24 | 15:30 - المصدر: عين العراق

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الكشف عن تقسيم الدوائر الانتخابية لبعض المحافظات

كشف رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي، السبت، عن تقسيم الدوائر الانتخابية لبعض المحافظات، فيما توقع التصويت عليها خلال جلسة اليوم.

وقال الكعبي إن "اتفاقا حصل بين اغلب القوى السياسية على حسم موضوع تقسيم الدوائر المتعددة بحسب كوتا النساء وكما تم التصويت عليه بالجلسة السابقة وما زالت الحوارات جارية بشان ماتبقى من دوائر في بعض المحافظات ومنها الموصل وديالى، تلبية لمطالب المتظاهرين السلميين وضمن توجيهات المرجعية باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتلبي مطالب الشعب في من يمثلهم".

ولفت الكعبي الى "حصول اتفاق على التصويت بجلسة اليوم على حسم التقسيمات بحال اكتمال النصاب وعقد الجلسة"، موصحا انه "من بين التقسيمات التي حسمت في بعض المحافظات في البصرة تم تقسيمها الى 11 دائرة على اساس القرنة والهارثة دائرتين والمركز دائرتين والجبورية والمقل دائرتين والجمهورية خمس دوائر".

وتابع، "اما ذي قار فقد قسمت الى الناصرية خمس دوائر ومركز المحافظة دائرتين من ٧ نواب، اما الديوانية فقد قسمت الى ثلاث اقسام ٤٣٣ حيث ان مركز الديوانية والشافعية ٤ اما الشامية والسنية ٣ والشنافية والدغارة ٤، فيما قسمت السماوة الى دائرتين مركز السماوة ٤ نواب بدائرة والرميثة ٣ نواب بدائرة، اما بابل فقد قسمت الى اربع دوائر ٤ ٤ ٤ ٥ السدة المسيب الإسكندرية ٥ والكفل".

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