بالوثائق.. المالية النيابية تعلّق على قانون الاقتراض: أرقام مبالغ بها وإغراق للبلد بالديون!

2020/10/24 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حصلت “يس عراق” على وثائق صادرة من اللجنة المالية النيابية اليوم السبت حول قانون التمويل العجز المالي (الاقتراض).

وقالت اللجنة بحسب الوقائق إن “مبدأ الاقتراض الذي يعتمده قانون تمويل العجز المالي وقبله قانون الاقتراض ليس من مصلحة البلد والشعب ويؤدي الى انهيار اقتصادي وإغراق البلد بالديون”.

وأشارت اللجنة إلى أنها “ستمضي باتجاه تشريع القانون لكن ليس بالأرقام المثتبة حاليا كونها أرقاماً مبالغ بها جدا”.

ومن جانب آخر، لفتت اللجنة إلى أن “الحكومة تأخرت 9 أيام عن تقديم قانون الموازنة 2021 بحسب التوقيتات القانونية وقانون الإدارة المالية”.

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