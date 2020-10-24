الحلبوسي يجتمع برؤساء الكتل لحسم الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 15:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر نيابية اليوم السبت ، عن اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب لحسم الخلاف في الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات ، مبينا ان الخلاف الرئيس في الدوائر الانتخابية محافظتي كركوك والموصل “.

واشار الى ان” رئيس مجلس النواب اكد استمرار الجلسة لحين التصويت على الدوائر الانتخابية “.

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