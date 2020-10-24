مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون كلية القوة الجوية

2020/10/24 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب، السبت، تقرير ومناقشة مشروع قانون كلية القوة الجوية.

وقال مراسل “تقدم” إن “البرلمان انهى ايضاً تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في عام ٢٠٠٣”.

واوضح أن “مجلس النواب انهي القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (OPRC90) لسنة ١٩٩٠”.

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