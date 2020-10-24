الحلبوسي: استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن استمرار انعقاد جلسة مجلس النواب، اليوم السبت، لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية.

وقال حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد خلال الجلسة المنعقدة اليوم، على استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية.

وأضاف: ان الكتل السياسية ما زالت في طور المناقشات والمباحثات لحين التوصل الى صيغة نهائية حول هذه المسألة.

هذا وأفاد شيروان ميرزا عضو مجلس النواب خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية بشأن اكمال الدوائر الانتخابية مازال مستمرا مشيرا الى تأجيل فقرة الدوائر الانتخابية، لحين التوصل لاتفاق بشأنه.

وكان المجلس قد ارجأ، اليوم، جلسته لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما شهدت اروقة المجلس مناقشات ومشاورات حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

PUKmedia هاميار علي‌

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