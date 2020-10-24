انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي

2020/10/24 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب يوم السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، فيما الجلسة مازالت مستمرة.

واوضح النائب شيروان ميرزا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان المجلس التئم اليوم برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 170 نائبا، موضحا، ان المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

واضاف: ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية بشأن اكمال الدوائر الانتخابية مازالت مستمرة، مشيرا الى تأجيل فقرة الدوائر الانتخابية، لحين التوصل لاتفاق بشأنه.

وكان المجلس قد ارجأ، اليوم، جلسته لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما شهدت اروقة المجلس مناقشات ومشاورات حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

PUKmedia خاص‌

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