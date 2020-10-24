الحلبوسي يبقي على جلسة البرلمان لحين اتمام التصويت على قانون الانتخابات

2020/10/24 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، استمرار جلسة البرلمان وابقائها مفتوحة لحين اتمام التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات البرلمان.

وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (24 تشرين الاول 2020)، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن إبقاء استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان".

وكان المجلس قد انهى في وقت سابق، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب.

وقد عقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي بحضور 170 نائبا.

ا.ح

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