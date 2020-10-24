الأعرجي يبحث مع اللجنة الخاصة بأمن العراق حماية مقار البعثات الأجنبية

2020/10/24 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

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الأعرجي يترأس اجتماعا

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السبت، على ضرورة الحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الخاصة بأمن العراق، اليوم، 24 تشرين الأول 2020، حيث ذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ان "الأعرجي، استعرض مع أعضاء اللجنة، ما توصلت إليه من معلومات ونتائج مهمة، فيما يخص عملها، على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان أن "الأعرجي، ناقش مع أعضاء اللجنة، السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية".

وأشار إلى ان "أعضاء اللجنة أكدوا على تأدية المهمة الموكلة اليهم بكل مهنية وحياد، بما يعزز أمن العراق، فيما بين أن اللجنة ستقدم تقريرها ضمن المدة المحددة لها".

ر.إ

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