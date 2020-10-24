2020/10/24 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، بياناً بشأن التظاهرات التي ستنطلق يوم غد الأحد، فيما أكدت إصدار أوامر بعدم حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عمليات بغداد أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء، بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات أو المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".

وأضاف البيان، أن "القيادة أكدت أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية، واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة كما بينت القيادة بانها تهيب بكل المتظاهرين بالتمسك بسلمية التظاهرات، والتي أثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة".

وأشار البيان إلى أن "القيادة أكدت أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية وعلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت، والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين والأهداف الحيوية والمال العام والخاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوامر صارمة من عمليات بغداد لمنتسبيها بخصوص حمل الاسلحة أيام التظاهرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوامر صارمة من عمليات بغداد لمنتسبيها بخصوص حمل الاسلحة أيام التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).