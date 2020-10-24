الحكيم عن مقبرة صولاغ “يجب إدراجها في المناهج التربوية لتخليدها”

2020/10/24 | 15:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد لكي يعلم العالم ما ارتكبه تنظيم داعش الاٍرهابي بحق ابناء المكون الايزيدي من جرائم بشعة من قتل وتهجير واختطاف وحرق ونهب الممتلكات وتدمير البنية الاساسية لأماكن سكناهم طالب السيد “عمار الحكيم”، رئيس “تحالف عراقيون” الجهات المعنية بضرورة ادراج مأساة الايزيديين الى المناهج التربوية لكشف بشاعة الاجرام الداعشي.ونشر الحكيم تغريدة على …

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