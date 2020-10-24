2020/10/24 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات بغداد، أوامراً بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها.

وذكرت القيادة في بيان ان “قيادة عمليات بغداد اصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات”.

وأضافت “القيادة اكدت القيادة على اهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية وأحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة كما بينت القيادة بانها تهيب بكل المتظاهرين بالتمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة”.

وتابعت “كما اكدت القيادة على أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية و على أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).