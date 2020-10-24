استبداد أردوغان المفجع

2020/10/24 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ألون بن مئير… أصبح الرئيس التركي أردوغان أكثر خطورة من أي وقت مضى مع استمراره في تخريب بلاده وزعزعة استقرار العديد من الدول في الشرق الأوسط والبلقان وشمال إفريقيا ، في حين يتمسك بأهم نصائح الغرب.وللأسف ، يبدو أنه لا توجد رغبة لدى معظم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لتحدي أردوغان وإخطاره […]

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