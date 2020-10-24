عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن تظاهرات الغد

2020/10/24 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة عمليات بغداد، السبت، بيانا بشأن تظاهرات الغد، فيما اكدت على أهمية المحافظة على المال العام والخاص.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "اصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات"، مشددة "على اهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية وأحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".

ودعت القيادة "المتظاهرين الى التمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة"، مؤكدة "على أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية وعلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص".





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