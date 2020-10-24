كورونا يكبد شركات الطيران الأميركية 11 مليار دولار خلال 3 أشهر

2020/10/24 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف فيروس كورونا المستجد، شركات الطيران الأميركية، خسائر مالية في الربع الثالث من العام الحالي، تقدر بأكثر من 11 مليار دولار، وفق موقع "فويس أوف أميركا".

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