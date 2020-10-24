مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون الابادة الجماعية للايزيديين

2020/10/24 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب، بجلسته التي عقدت اليوم السبت، القراءة الأولى لمقترح قانون الابادة الجماعية للايزيديين.

وعقد البرلمان جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي بحضور 170 نائباً.

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