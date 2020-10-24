تعاون أردني وكويتي في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات

2020/10/24 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال وزير الداخلية توفيق الحلالمة إن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الأردن بالكويت قيادة وحكومة وشعبا، تشكل نموذجا فريدا في ثنائية العمل العربي المشترك والشمولي، الأمر الذي أدى إلى تعظيم الإنجازات والمكتسبات التي تصب في مصلحة الشعبين.



وأضاف الحلالمة لدى لقائه في مبنى الوزارة السبت السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، أن رعاية […]

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